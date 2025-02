Wegen politischer Gesinnung mit Schusswaffe bedroht

Nr. 0456

Gestern Abend zeigte ein Mann über die Internetwache an, dass er in Gesundbrunnen in einer Straßenbahn mit einer Waffe bedroht worden ist. Demnach war der 41-Jährige am 19. Februar 2025 gegen 18:30 Uhr mit der Straßenbahnlinie M 13 zwischen den Haltestellen Osloer Straße und Osloer Straße/Prinzenallee unterwegs. Durch sein äußeres Erscheinungsbild soll er dabei einer konkreten politischen Gesinnung zuzuordnen gewesen sein. Im gleichen Abteil soll sich ein weiterer Fahrgast befunden haben, der mit Kleidung und Tätowierungen die deutlich entgegengesetzte politische Gesinnung vertreten habe. Ohne vorherigen Kontakt zwischen den beiden Männern soll der unbekannte Fahrgast den 41-Jährigen mit einer Geste beleidigt haben. Als dieser daraufhin die Straßenbahn verlassen wollte, habe der Mann eine Schusswaffe gezogen und den 41-Jährigen damit bedroht. Der 41-Jährige flüchtete aus der Bahn, der Unbekannte fuhr weiter. Der Anruf einer Zeugin noch am selben Tag ermöglichte Polizeikräften die Sicherung der Videoaufzeichnungen. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin.