Seniorin nach Verkehrsunfall verstorben

Nr. 0699

Die 83-jährige Seniorin, die bei dem Verkehrsunfall am 20. Februar 2025 in Köpenick lebensgefährliche Verletzungen erlitt, verstarb heute in einem Krankenhaus.

Erstmeldung Nr. 0454 vom 21. Februar 2025: Seniorin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Köpenick wurde gestern Vormittag eine Seniorin lebensgefährlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat die 83-jährige Fußgängerin gegen 9:25 Uhr unvermittelt die Fahrbahn der Salvador-Allende-Straße gegenüber der Einmündung Pablo-Neruda-Straße. Ein 42 Jahre alter Autofahrer, der aus Richtung Müggelheimer Damm kommend in Richtung Bellevuestraße auf der Salvador-Allende-Straße unterwegs war, fuhr die Frau an. Sie erlitt dadurch erhebliche Verletzungen am Kopf, am Becken und am Oberkörper. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Seniorin in ein Krankenhaus. Dort wurde sie notoperiert und verblieb zur stationären Behandlung. Die Salvador-Allende-Straße musste für die Unfallaufnahme von circa 9:35 Uhr bis circa 13:40 Uhr vollständig gesperrt werden. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).