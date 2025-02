Jugendlichen ins Gleisbett gestoßen – Wer erkennt den Tatverdächtigen?

Nr. 0453

Mit der Veröffentlichung zweier Fotos sucht die Kriminalpolizei nach einem Tatverdächtigen. Am 18. Mai 2024 kam es gegen 0:20 Uhr am U-Bahnhof Hallesches Tor in Kreuzberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Gesuchten und einem Jugendlichen. Dabei soll der Unbekannte den Jugendlichen an der Jacke gegriffen und ihn zunächst gegen eine Sitzbank gestoßen haben. Anschließend soll der Mann den Jugendlichen ins Gleisbett der U-Bahn geschleudert und den Inhalt einer braunen Flasche, vermutlich Bier, über ihn geschüttet haben.

Wer erkennt den Abgebildeten und kann Angaben zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg unter den Rufnummern (030) 4664-573213, (030) 4664-573210 und (030) 4664-573200 (während der Bürodienstzeit) sowie (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeit) entgegen. Auch per E-Mail können Hinweise gegeben werden: Dir5K32@polizei.berlin.de. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.