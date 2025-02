Festnahmen nach versuchtem schweren Bandendiebstahl aus Geldautomat

Nr. 0452

Gestern Nachmittag nahmen Polizeikräfte in Westend zwei Männer fest, die einen Geldautomaten aufbrechen wollten. Gegen 16 Uhr machte sich ein 39-Jähriger zusammen mit einer weiteren, bislang unbekannten Person an dem Automaten am Kaiserdamm zu schaffen. Als sich ein Funkwagen näherte, flüchteten die beiden. Kurz darauf stellten Polizeikräfte die Tatverdächtigen als jeweilige Fahrzeugführer eines VW und eines Skoda an einer nahegelegenen Tankstelle am Messedamm fest. Als sich die Einsatzkräfte mit ihren Fahrzeugen näherten, fuhren der 39-Jährige mit dem VW und der unbekannte Fahrer mit dem Skoda los, rammten sich die Fahrtwege frei und beschädigten dabei zwei Polizeifahrzeuge. Der 39-Jährige fuhr zudem auf einen Polizisten zu, der sich nur durch einen Sprung zur Seite vor einer Kollision retten konnte. Als der VW des 39-Jährigen stand, nahmen die Zivilfahnder ihn sowie seinen 47 Jahre alten Beifahrer fest. Während des Einsatzes wurden Schüsse auf die Räder des VW abgegeben. Im Kofferraum entdeckten die Polizeikräfte eine Werkzeugtasche und beschlagnahmten diese. Dem unbekannten Tatverdächtigen war mit dem Skoda die Flucht gelungen. Bei den Zusammenstößen wurden vier Polizisten verletzt. Alle konnten ihre Dienste fortsetzen. Die beiden Tatverdächtigen werden heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der den Erlass von Haftbefehlen prüft.