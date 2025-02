Durchsuchungen nach Drogenhandel

Nr. 0451

Gestern Mittag beobachteten Polizeibeamte in Zivil zwei Männer bei einem mutmaßlichen Drogenhandel in Mitte und nahmen sie fest. Uniformierte Einsatzkräfte überprüften gegen 14:15 Uhr einen 25-Jährigen in einer Verkehrskontrolle. Dieser fiel dabei mit seinem nervösen Verhalten auf. Nach Beendigung der Kontrolle setzte der 25-Jährige seine Fahrt fort. Dieses nervöse Verhalten teilten die Einsatzkräfte weiteren Kollegen in Zivil mit, die den Fahrer weiter beobachteten. Dieser fuhr zwischenzeitlich bis zu Büschingstraße und wartete dort am Fahrbahnrand. Kurze Zeit später kam ein 19-Jähriger mit einer gefüllten Tüte aus einem Wohnhaus und setzte sich ins Auto. Als die Zivilkräfte eine Bargeldübergabe beobachten konnten, erfolgte die Festnahme der beiden Tatverdächtigen, da der Verdacht des illegalen Handels mit Betäubungsmittel vorlag. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 19-Jährigen fanden die Vollzugsbeamten eine Machete, Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe und mehrere hundert szenetypisch verpackte mutmaßliche Drogen wie Cannabis, Kokain und Ecstasytabletten. Auch der 25-Jährige führte Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe mit sich und verfügte über sieben Handys. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten sämtliche Beweismittel, führten erkennungsdienstliche Maßnahmen mit den beiden Männern durch und übergaben die weitere Ermittlung an ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts der Polizei Berlin.