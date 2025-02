Mann vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0450

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Mann. Der 43-jährige Carsten FEHLING wird seit dem 16. Februar 2025 vermisst. Er verließ an diesem Tag seine Wohnung in der Dörpfeldstraße in Adlershof und kehrte bisher nicht zurück. Herr Fehling könnte sich aufgrund eines psychischen Ausnahmezustands in einer Notlage befinden und benötigt dringend Hilfe.

199 cm groß

sehr schlank

kurze dunkle Haare, vermutlich derzeit ohne Bart

trägt vermutlich eine Brille mit Metallrahmen

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben?

Wer hat den Vermissten seit dem 16. Februar 2025 gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) in der Poelchaustraße 1 in Marzahn unter der Telefonnummer (030) 4664- 371100 entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin können Hinweise gegeben werden. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.