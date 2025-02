Zu Boden gestoßen und ins Gesicht getreten

Nr. 0448

Ein Mann soll in der vergangenen Nacht einen weiteren Mann in Charlottenburg angegriffen und verletzt haben. Die beiden, 50 und 44 Jahre alt, waren den bisherigen Erkenntnissen zufolge gegen 23 Uhr gemeinsam auf der Suche nach einem Schlafplatz und wurden offenbar in einer Notunterkunft in der Franklinstraße abgewiesen. Das erzürnte den 50-Jährigen. Er soll seinen Begleiter niedergestoßen und ihm dann mehrmals ins Gesicht geschlagen haben, als der Attackierte am Boden lag. Der 44-Jährige erlitt durch den Angriff so schwere Verletzungen, dass er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen und an einem Auge operiert werden musste. Polizeikräfte nahmen den mutmaßlichen Angreifer fest. Er soll heute einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.