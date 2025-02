Senior verstorben

Nr. 0447

In der vergangenen Nacht ist ein Senior nach einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn verstorben. Nach ersten Erkenntnissen soll der 83-Jährige gegen 1:30 Uhr in der Landsberger Allee kurz vor der Hausburgstraße in das Gleisbett gefallen sein. Dort wurde er von einer Straßenbahn der Linie M10 angefahren, die in Richtung Storkower Straße fuhr. Bei der Kollision zog sich der Senior lebensbedrohliche Kopf- sowie Rumpfverletzungen zu. Er verstarb noch am Unfallort. Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock und wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.