Hausfriedensbruch in Wahlkreisbüro

Nr. 0445

Gestern Vormittag hielt sich ein Mann unberechtigt in einem Wahlkreisbüro in Hellersdorf auf. Gegen 10 Uhr habe der Mann das Büro in der Henny-Porten-Straße betreten, um nach eigener Aussage eine Spende zu übergeben. Der 55-Jährige soll den Mitarbeitenden bereits bekannt gewesen und regelmäßig unter anderem Namen aufgetreten sein. Trotz mehrmaliger Ansprache verließ er das Büro bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte nicht. Den Beamten machte er ebenfalls keine nachvollziehbaren Angaben zu seiner Person, weswegen sie ihn zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen in ein Polizeigewahrsam brachten. Danach konnte er seinen Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin.