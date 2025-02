Beifahrerin nach Verkehrsunfall verstorben

Nr. 0444

Heute Morgen ist in Tempelhof eine Beifahrerin nach einem Verkehrsunfall verstorben. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 58-Jähriger gegen 7:40 Uhr mit seinem Chevrolet den rechten Fahrstreifen des Tempelhofer Damms in Richtung Mariendorfer Damm. Kurz hinter der Götzstraße fuhr der 58-Jährige zunächst rechts an einem BMW, mit dem ein 23-Jähriger unterwegs war, vorbei, geriet dann in den linken Fahrstreifen und stieß gegen den BMW. In der Folge durchbrach der 58-Jährige mit dem Chevrolet das Schutzgitter auf dem Mittelstreifen, fuhr in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Seat zusammen, der von einer 43-Jährigen gefahren wurde. Der Seat kollidierte dann mit einem Taxi, mit dem ein 54-Jähriger unterwegs war. Die 91 Jahre alte Beifahrerin des Chevrolets wurde so schwer bei dem Verkehrsunfall verletzt, dass sie am Ort verstarb. Rettungskräfte brachten den Chevrolet-Fahrer und die Seat-Fahrerin zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser. Während der Unfallaufnahme war der Tempelhofer Damm zwischen der Straße Alt-Tempelhof und der Albrechtsstraße bis etwa 15 Uhr gesperrt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.