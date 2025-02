Drogen im Auto, Drogen in der Wohnung - Richtervorführung

Nr. 0443

Bei einer Verkehrskontrolle in der vergangenen Nacht nahmen Einsatzkräfte in Friedrichshain einen mutmaßlichen Drogenhändler fest. Sie überprüften gegen 2 Uhr im Rahmen einer Verkehrssonderkontrolle den 25-Jährigen und sein Fahrzeug. Dabei fiel eine ungewöhnlich hohe Frequenz an Anrufen und Textnachrichten auf seinem Handy auf, außerdem war der Mann in der Vergangenheit bereits als Drogenhändler in Erscheinung getreten. Bei der freiwillig gestatteten Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Vollzugsbeamten Bargeld im vierstelligen Bereich und diverse mutmaßliche Drogen in Druckverschlusstütchen. Anschließend durchsuchten sie auch die Wohnung des 25-Jährigen, wo sie zusätzliches Bargeld und augenscheinliche Drogen vorfanden. Neben dem Geld und den Substanzen beschlagnahmten die Einsatzkräfte drei Handys sowie das Fahrzeug des 25-Jährigen. Er wurde dem Rauschgiftkommissariat des Landeskriminalamts Berlin überstellt und muss sich noch heute vor einem Ermittlungsrichter verantworten.