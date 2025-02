Nach Unfall beim Rückwärtsfahren zum Krankenhaus gebracht

Nr. 0441

Gestern Nachmittag ereignete sich im Ortsteil Pankow ein Verkehrsunfall, bei dem ein Senior verletzt wurde. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 45-Jährige gegen 17:45 Uhr mit ihrem Smart die Breite Straße in Richtung Mühlenstraße. Kurz hinter der Kirche stand die Frau zunächst in einem Rückstau einer Ampel und fuhr dann ein Stück rückwärts, um einem vor ihr rangierenden Wagen Platz zu schaffen. Dabei übersah die Autofahrerin offenbar den 87-Jährigen, der vom rechten Fahrbahnrand zwischen geparkten Autos auf die Straße getreten war, und fuhr ihn an. Da sich in unmittelbarer Nähe ein Krankenhaus befand, fuhr die 45-Jährige den Senior dorthin. Er wurde mit Schulterverletzungen stationär in der Klinik aufgenommen. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) übernimmt die weiteren Ermittlungen.