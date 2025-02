Festnahme nach Schmierereien auf Gehweg

Nr. 0440

Gestern Nachmittag wurde in Mitte ein Mann festgenommen, der mehrere verfassungswidrige Symbole auf einen Gehweg geschmiert haben soll. Nach derzeitigem Kenntnisstand sahen Passanten gegen 15:30 Uhr in der Invalidenstraße, wie der 47-Jährige vor einem Supermarkt drei verbotene Hakenkreuze in roter Farbe auf dem Gehweg auftrug. Auch einen Davidstern brachte er daneben auf. Alarmierte Polizeikräfte nahmen den Mann noch in der Nähe fest. Eine Atemalkoholmessung bei ihm ergab einen Wert von fast 2,8 Promille. Da die Symbole mit Kreide aufgebracht worden waren, konnten sie rückstandslos entfernt werden. Mehrere Kreidestücke, die der Mann bei sich trug, wurden als Tatmittel beschlagnahmt. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder auf freien Fuß. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.