Von Auto angefahren – Fußgängerin verletzt

Nr. 0436

Heute früh ereignete sich in Fennpfuhl ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin Verletzungen davontrug. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr eine 69-Jährige gegen 6:30 Uhr mit ihrem Kia die Hohenschönhauser Straße in Richtung Konrad-Wolf-Straße und fuhr kurz vor der Otto-Marquardt-Straße die 51-Jährige an, die von rechts aus bei Grün die Fahrbahn betreten hatte. Offenbar hatte die 69 Jahre alte Autofahrerin die rote Ampel für den Fahrzeugverkehr nicht wahrgenommen. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Fußgängerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) führt die weiteren Ermittlungen.