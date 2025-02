Jugendlicher mit Messer attackiert

Nr. 0435

Gestern Abend wurde ein Jugendlicher in Gesundbrunnen verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich der 17-Jährige und sein 15-jähriger Begleiter gegen 18:40 Uhr in der Brunnenstraße auf, als zwei unbekannt gebliebene, der Beschreibung nach Jugendliche den Älteren angriffen. Einer der beiden Angreifer verletzte ihn dabei mit einem Messer an einem Oberschenkel und der andere schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Der Angegriffene erlitt dabei eine Schnittverletzung und eine Platzwunde. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen leitet ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).