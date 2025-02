Vorerst keine Pizza mehr

Nr. 0434

Gestern Abend kam es in einem mutmaßlich illegal betriebenen Restaurant in Friedrichshain zu einem gemeinsamen Einsatz der Polizei Berlin und des Hauptzollamts. Hintergrund war der Verdacht des Betriebs ohne gewerberechtliche Anmeldung in Verbindung mit Schwarzarbeit. Bei der Überprüfung des Lokals in der Pettenkofer Straße trafen die Einsatzkräfte zwischen 20 und 22 Uhr neben dem 40-jährigen selbsternannten Betreiber auch einen 17-jährigen mutmaßlichen Arbeitnehmer an. Etwas später erschien noch ein 32-Jähriger, der für das Lokal als Kurierfahrer tätig gewesen sein soll. Im Wagen des Betreibers fanden und beschlagnahmten die Einsatzkräfte bei einer freiwillig gestatteten Durchsuchung mutmaßliche Drogen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass gegen den Lokalbetreiber ein offener Haftbefehl wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln bestand, der nun vollstreckt wurde. Der 17-Jährige und der 32-Jährige mussten sich Überprüfungen ihrer Personalien unterziehen und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Das Lokal wurde für das zuständige Gewerbeamt verschlossen und versiegelt. Über festgestellte Hygienemängel wird das Gesundheitsamt informiert. Die weiteren Ermittlungen führen das Landeskriminalamt Berlin, das Hauptzollamt Berlin und ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).