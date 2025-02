Jungen Mann mit Reizgas besprüht und beraubt – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0431

Die Polizeidirektion 5 (City) bittet um Mithilfe bei der Suche nach zwei mutmaßlichen Räubern. Nach derzeitigem Kenntnisstand befanden sich die bislang Unbekannten am Montag, den 17. Juni 2024, gegen 5:35 Uhr auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Jannowitzbrücke. Dort sollen sie einem alkoholisierten 18-Jährigen aus unmittelbarer Nähe Reizgas ins Gesicht gesprüht, ihn zu Boden gebracht und ihm seine Tasche gewaltsam entrissen haben. Mit der Beute sollen sie anschließend aus dem Bahnhof geflüchtet sein. Der Angegriffene erlitt starke Reizungen der Augen und der Atemwege.

Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der Abgebildeten machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben?

Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg unter den Rufnummern (030) 4664-573118, (030) 4664-573110 und (030) 4664-573100 (während der Bürodienstzeit) und (030) 4664 – 571100 (außerhalb der Bürodienstzeit) entgegen. Auch per E-Mail können Hinweise gegeben werden: Dir5K31@polizei.berlin.de. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.