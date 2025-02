Einbrecher gefasst

Nr. 0428

Gestern Abend brachen in Biesdorf drei Männer in ein Einfamilienhaus ein. Polizeikräfte in Zivil stellten gegen 20:15 Uhr die drei Männer fest, die von einem Grundstück in den Ketschendorfer Weg flüchteten. Alle drei wurden festgenommen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Männer mehrere Gegenstände aus dem Haus dabeihatten und noch weiteres Diebesgut mit sich führten, das aus einem früheren Einbruch stammte. Das Diebesgut wurde beschlagnahmt. Die drei Täter wurden für erkennungsdienstliche Behandlungen und Blutentnahmen in ein Polizeigewahrsam gebracht und anschließend für ein Fachkommissariat eingeliefert. Sie sollen nun einem Haftrichter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).