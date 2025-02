Quaddieb auf frischer Tat ertappt

Nr. 0426

In der vergangenen Nacht haben sich in Wilhelmsruh zwei bereits polizeibekannte Männer auffällig in einem dunklen Audi A6 verhalten. Polizeikräfte in Zivil haben die beiden gegen 22:30 Uhr in der Rennbahnstraße wahrgenommen und bis zur Goethestraße verfolgt. Kurze Zeit später verließen die Männer das Fahrzeug und liefen in die Garibaldistraße. Dort traten sie an ein geparktes Quad heran. Einer der beiden Männer entwendete das Fahrzeug und fuhr in die Aroser Allee. Sein 26-jähriger Komplize lief vom Tatort in Richtung des geparkten Audi A6. Noch vor Ort wurde er von den Dienstkräften festgenommen, erkennungsdienstlich behandelt und für das Fachkommissariat eingeliefert. Das Quad wurde beschlagnahmt und dem Besitzer ausgehändigt. Der zweite Täter flüchtete unerkannt. Weitere Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).