Versuchte Brandstiftung an Lebensmittelgeschäft

Nr. 0425

In der vergangenen Nacht wurden in Neukölln Brandsätze auf ein Lebensmittelgeschäft geworfen. Nach bisherigem Erkenntnisstand und Zeugenaussagen hörten zwei Passanten in der Rollbergstraße auf dem dortigen Parkplatz ein Knallgeräusch und sahen zwei bislang unbekannte Personen vom Parkplatz flüchten. Die beiden Zeugen bemerkten ein Feuer an der Eingangstür des Lebensmittelgeschäfts. Sie versuchten das Feuer zu löschen und alarmierten die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten konnten vor Ort Pflastersteine und Glasflaschen mit Brandbeschleuniger sicherstellen. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden von einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes geführt.