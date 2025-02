Räuber festgehalten und der Polizei übergeben

Nr. 0422

Gestern Abend hielt ein Mitarbeiter einer Handelskette einen mutmaßlichen Räuber in Staaken fest. Nach derzeitigen Erkenntnis betrat der Maskierte gegen 18.45 Uhr das Geschäft am Brunsbütteler Damm und richtete eine Handfeuerwaffe auf die beiden anwesenden Mitarbeiter. Während er den einen der beiden Mitarbeiter, einen 36-Jährigen, aufforderte, das Geschäft zu verlassen, forderte er von dem zweiten Mitarbeiter, ein 33-Jähriger, auf, die Kasse zu öffnen und das Geld herauszugeben. Der 33-Jährige kam der Forderung nicht, woraufhin der Tatverdächtige einen Schuss in dessen Richtung feuerte. Kurz darauf flüchtete der Bewaffnete aus der Filiale auf den Brunsbütteler Damm, verfolgt vom 33-Jährigen. Während seiner Flucht soll der Tatverdächtige weitere Male in Richtung des 33-Jährigen geschossen haben. Dieser setzte seine Verfolgung jedoch fort, holte den mutmaßlichen Rechtsbrecher ein und brachte ihn zu Boden. Dort hielt er den 19-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Einsatzkräfte durchsuchten den Tatverdächtigen, fanden bei ihm eine Schreckschusswaffe und ein Pfefferspray. Beides beschlagnahmten sie und brachten ihn anschließend in ein Polizeigewahrsam. Dort überstellten sie ihn der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West). Er soll noch heute einem Ermittlungsgericht zum Erlass eines Haftbefehles vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.