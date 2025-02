Wahlhelfer attackiert

Am 7. Juni und 3. September 2024 brannten vor der JVA Plötzensee am Friedrich-Olbricht-Damm mehrere Fahrzeuge. In Zusammenhang mit den beiden Taten existieren zwei Videos, auf denen jeweils ein Mann zu sehen ist, bei dem es sich um ein und dieselbe Person handeln könnte. Der mutmaßliche Täter nutzte als Fluchtfahrzeug einen gemieteten E-Scooter. Für Hinweise und Tatbeobachtungen hat unser LKA ein Hinweisportal eingerichtet.