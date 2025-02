Erheblicher Widerstand gegen die Polizei

Nr. 0418

Am gestrigen Nachmittag nahmen Einsatzkräfte einen randalierenden Mann in Mariendorf fest. Anwohnende eines Mehrfamilienhauses an der Ullsteinstraße alarmierten gegen 16 Uhr die Polizei, weil ein 36-Jähriger im Haus randaliere. Bereits in den Morgenstunden hatte es einen ähnlichen Einsatzanlass gegeben, wonach der Mann in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort habe er sich jedoch noch vor erfolgter Behandlung entfernt. Die Beamten trafen den Mann nunmehr erneut im Hausflur des zweiten Obergeschosses an. Er war entkleidet, verletzt, reagierte nicht auf Ansprache und schien verwirrt sowie aggressiv. Plötzlich griff der 36-Jährige die Polizeikräfte an und schlug einen von ihnen mit der Faust im Gesicht. In der Folge kam es zu mehreren Widerstandshandlungen. Bei der Festnahme mussten die Vollzugsbeamten wiederholt das Distanzelektroimpulsgerät einsetzen. Erst durch eine Verabreichung von Beruhigungsmitteln durch einen eingetroffenen Notarzt gelang eine kurzzeitige Reduzierung des Widerstands. Mehrere Einsatzkräfte trugen den 36-Jährigen in einen Rettungswagen, wo er anschließend erneut versuchte, sich zu befreien. In Begleitung durch die Polizei brachten Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Der verletzte Beamte musste im Anschluss an den Einsatz seinen Dienst vorzeitig beenden. Das örtlich zuständige Abschnittskommissariat führt die weiteren Ermittlungen.