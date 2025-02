Mit Drogen gehandelt und mit Haftbefehl gesucht

Nr. 0417

Einsatzkräfte nahmen vergangene Nacht einen Mann in Schöneberg fest. Den Polizisten in Zivil fiel gegen 22.45 Uhr auf der Courbièrestraße ein Auto auf, in dem ein Mann saß. Von der gegenüberliegenden Straßenseite näherten sich ein weiterer Mann, 22 Jahre alt, und eine Frau, 19 Jahre alt, traten gemeinsam an das Fahrzeug heran und setzten sich hinein. Nach nur wenigen Augenblicken verließen beide Personen wieder das Auto. Etwas abgesetzt überprüften die Beamten die beiden Personen. Dabei stellt sich heraus, dass sie von dem Fahrer des Wagens Cannabis gekauft hatten. Der 31-jährige Fahrer wurde daraufhin angehalten und ebenfalls festgenommen. Eine Durchsuchung des Fahrzeuges führte zum Auffinden mehrerer Druckverschlusstütchen mit Cannabis und mehreren Hundert Euro Bargeld. Bei ihm selbst fanden die Beamten noch über 15 Mikroreagenzgefäße mit mutmaßlichem Kokain. Bei der Überprüfung seiner Identität stellten die Polizisten zudem fest, dass er mit gültigem Haftbefehl gesucht wurde und verhafteten ihn. Einen gültigen Führerschein konnte er darüber hinaus auch nicht vorweisen. Anschließend brachten sie ihn in ein Polizeigewahrsam, wo er der Justiz überstellt wurde. Das Fahrzeug wurde als Tatmittel beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).