Räuber in die Flucht geschlagen

Nr. 0415

Gestern Abend schlug in Oberschöneweide ein Tankstellenmitarbeiter einen bewaffneten Räuber in die Flucht. Gegen 21 Uhr betrat ein Unbekannter eine Tankstelle an der Wattstraße. Als keine Kundschaft mehr im Geschäft war, holte der Tatverdächtige eine Schusswaffe hervor und forderte Geld vom Verkäufer. Der 44-Jährige wehrte sich jedoch und warf einen Wasserkocher in Richtung des Angreifers, welcher daraufhin die Flucht ergriff. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) führt die weiteren Ermittlungen.