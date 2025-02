Einrichtung von drei Waffen- und Messerverbotszonen

Friedrichshain-Kreuzberg/Mitte

Nr. 0413

Mit Datum vom 15. Februar 2025 tritt die neue Verordnung über das Verbot des Führens von Waffen und Messern in Kraft. In insgesamt drei Gebieten in Kreuzberg und Wedding ist ab dann das Führen von Waffen (insbesondere Schusswaffen, Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen, Pfeilabschussgeräte und Armbrüste) und jeglicher Messer (womit auch Küchen- und Gebrauchsmesser umfasst sind) verboten. Das Verbot gilt innerhalb der festgelegten Waffen- und Messerverbotszonen grundsätzlich für alle Personen, auf öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen sowie in Verkehrsmitteln und Einrichtungen des öffentlichen Personenverkehrs, sofern kein berechtigtes Interesse vorliegt. Die Waffen- und Messerverbotszonen umfassen Bereiche, in denen eine Häufung von Straftaten unter Verwendung von Waffen sowie Rohheitsdelikten wie u. a. Raub- und/oder Körperverletzungstaten festzustellen sind.

Die entsprechenden Gebiete befinden sich innerhalb folgender Grenzen: