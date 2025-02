Mit Auto in Lkw verkeilt

Nr. 0412

Heute Früh verunfallte ein Autofahrer in Lichterfelde und verletzte sich. Gegen 5:45 Uhr verlor ein 39-Jähriger auf der Luzerner Straße aus bisher noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug verkeilte sich in einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Lkw. Rettungskräfte der Feuerwehr versorgten den Mann bereits, als die Polizei eintraf. Zuvor hatte eine Frau den Notruf gewählt und selbst schon erste Hilfe geleistet. Der 39-Jährige war nicht vernehmungsfähig, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen führt ein Verkehrsermittlungskommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).