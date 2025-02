Mit Polizeifahrzeug auf Autobahn kollidiert

Nr. 0411

In der vergangenen Nacht fuhr ein Autofahrer auf der BAB 100 in Schmargendorf auf einen Einsatzwagen der Polizei auf. Gegen 23:45 Uhr sicherten Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Berlin einen Verkehrsunfall zwischen der Auffahrt Schmargendorf und der Abfahrt Hohenzollerndamm. Am Einsatzwagen waren Blaulicht und elektronische Richtungspfeile eingeschaltet, zudem hatten die Polizeikräfte Leuchtmittel auf der Fahrbahn aufgebaut. Zeitgleich wollte ein 21-Jähriger am Hohenzollerndamm von der Autobahn abfahren. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll er den Einsatzwagen zu spät wahrgenommen haben und konnte dann aufgrund der Witterungsverhältnisse und Glätte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der 21-Jährige prallte mit dem von ihm gefahrenen Auto auf den Einsatzwagen und schob ihn in Richtung der Polizeikräfte. Diese entkamen einem Zusammenstoß nur durch einen Sprung zur Seite. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrfähig, ein Beamter trat unter dem Einfluss der Ereignisse stehend, vom Dienst ab. Die weitere Bearbeitung führt ein Verkehrsermittlungskommissariat der Polizeidirektion 2 (West).