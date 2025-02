Autofahrer fährt auf verkehrsbedingt wartende Fahrzeuge auf – zwei Verletzte

Nr. 0410

Gestern Abend kam es zu einem Verkehrsunfall in Oberschöneweide. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 29-jähriger Autofahrer gegen 23.30 Uhr die Spindlersfelder Straße befahren haben. An einer roten Ampel an der Einmündung An der Wuhlheide warteten mehrere Fahrzeuge auf die nächste Grünphase. Der Mann habe in der Folge ebenfalls zu bremsen versucht, seine Reifen seien jedoch durchgedreht. Er fuhr in der Folge einer 45-jährigen Autofahrerin auf. Durch den Aufprall wurde der Wagen der Frau gegen einen ebenfalls an der Ampel stehenden Zivilwagen der Bundespolizei sowie ein weiteres Auto eines 27-jährigen Fahrers geschoben. Die 45-Jährige erlitt ein Polytrauma und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 27-Jährige erlitt Nackenschmerzen, bedurfte jedoch keiner weiteren Behandlung. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.