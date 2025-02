Frontale Kollision zweier Autofahrerinnen

Nr. 0409

Gestern Nachmittag kollidierten in Alt-Hohenschönhausen zwei Fahrzeuge miteinander. Nach Zeugenaussagen rangierte gegen 17:30 Uhr im Malchower Weg ein 67-jähriger Autofahrer rückwärts in eine Einfahrt. Zeitgleich befuhr eine 44-Jährige mit ihrem Auto den Malchower Weg in Richtung Rhinstraße. Weil der Hyundai des Seniors beim Rangieren auf die Fahrbahn des Malchower Wegs geragt haben soll, bremste die 44-Jährige ihren Skoda ab, kam ins Schlittern und geriet in den Gegenverkehr. Hier kollidierte sie frontal mit einer entgegenkommenden 49-Jährigen Autofahrerin. Diese erlitt schwere Verletzungen am Rumpf und wurde von alarmierten Rettungskräften für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht für die Frau keine Lebensgefahr. Weitere Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).