Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0408

Gestern Morgen wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Biesdorf verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 61-jähriger Autofahrer gegen 7 Uhr den Blumberger Damm in Richtung Landsberger Allee und bog rechts in die Cecilienstraße ab, als ein 41-jähriger Fußgänger die Cecilienstraße bei roter Ampel überquerte und von dem Autofahrer angefahren wurde. Der Mann blieb verletzt auf der Straße liegen. Durch den Zusammenstoß erlitt er Verletzungen im Hüftbereich und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).