Duo bei Diebstahl beobachtet - Festnahme

Nr. 0402

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 11 nahmen heute früh zwei Männer in Borsigwalde fest, nachdem diese bei einem Motorraddiebstahl beobachtet worden waren. Gegen 4:30 Uhr fiel den eingesetzten Kräften ein Opel auf, dessen Fahrer an ein in der Tietzstraße abgestelltes Motorrad herantrat, dieses begutachtete und kurz darauf wieder in seinen Wagen stieg. Wenig später erschien der Opel erneut in der Tietzstraße, diesmal zusammen mit einem Ford Transporter, hinter dessen Steuer ein mutmaßlicher Komplize des Opelfahrers saß. Die beiden Männer machten sich sodann an dem Motorrad zu schaffen, verluden es in den Transporter und flüchteten anschließend vom Tatort. Im Rahmen der Nacheile, bei der die eingangs erwähnten Kollegen von weiteren Zivilkräften unterstützt wurden, konnten die Tatverdächtigen, beide 33 Jahre alt, festgenommen und schließlich für die nun ermittelnden Kolleginnen und Kollegen der Polizeidirektion 1 (Nord) eingeliefert werden. Ihre Fahrzeuge wurden sichergestellt und das entwendete Motorrad an den Eigentümer übergeben.