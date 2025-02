Mann mit Stichverletzung ins Krankenhaus gebracht

Nr. 0401

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 57 wurden gestern Nachmittag wegen einer gefährlichen Körperverletzung nach Mitte gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen fanden die Beamten in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Fischerinsel einen 26-jährigen Mann, der eine Stichverletzung am Oberschenkel aufwies. Die Verletzung soll ihm eine bislang unbekannte Person zugefügt haben. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Mann vor Ort und brachten ihn anschließend für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Tatgeschehen dauern an und werden von einem Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernommen.