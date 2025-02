Streitigkeiten in einer Unterkunft für Geflüchtete

Nr. 0400

In der vergangenen Nacht kam es zu einem Polizeieinsatz in einer Gemeinschaftsunterkunft in Marzahn. Gegen 22:15 Uhr meldete der Sicherheitsdienst der Unterkunft einen Auflauf von 20 bis 30 Personen auf dem Flur der Einrichtung in der Bitterfelder Straße. Während die Einsatzkräfte das Geschehen am Ort klärten, wuchs die Menschenmenge auf bis zu 50 Personen an. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass ein 29-jähriger Bewohner bei einem vorangegangenen verbalen Streit einen 34 Jahre alten Mann und eine 52 Jahre alte Frau mit Reizgas besprüht haben soll. Unbekannte sollen ihm dann das Gerät abgenommen und ihn selbst damit besprüht haben. Alle drei Personen erlitten Augenreizungen, wollten sich aber zunächst nicht ärztlich behandeln lassen. Mehreren Beteiligten wurde ein Hausverbot ausgesprochen, das die Einsatzkräfte am Ort durchsetzten. Die weiteren Ermittlungen führt eine Fachdienststelle der Polizeidirektion 3 (Ost).