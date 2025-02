Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

Nr. 0399

Gestern Abend nahmen Polizeieinsatzkräfte einen mutmaßlichen Drogenhändler in Moabit fest. Gegen 20:40 Uhr beobachteten Zivilkräfte, wie sich ein Mann mit Bargeld in der Hand einem bereits polizeibekannten 27-Jährigen in der Grünanlage am Unionplatz näherte, um von diesem Betäubungsmittel zu erwerben. Als sich der Tatverdächtige daraufhin zu einem hinter einer Parkbank befindlichen Versteck begab, wurde er durch die Kollegen überprüft. Dabei wurden in einer Blechdose, die zuvor im Laub hinter der Bank lag, Betäubungsmittel festgestellt. In der Konsequenz erfolgte die Festnahme des 27-Jährigen, der für das nun ermittelnde Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) eingeliefert wurde. Der potenzielle Erwerber der Drogen, ein 35-Jähriger, wurde ebenfalls überprüft, konnte seinen Weg im Anschluss aber fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.