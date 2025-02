Brandstiftung an Kabelschacht

Nr. 0396

Heute früh wurden Einsatzkräfte wegen einer mutmaßlichen Brandstiftung an einem Kabelschacht der Deutschen Bahn nach Oberschöneweide alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll gegen 4 Uhr eine Störung an der Gleisanlage in der Nähe des S-Bahnhofs Wuhlheide bei der zuständigen Leitstelle der Bahn gemeldet worden sein. Die Feuerwehr löschte den Brand komplett. Im Umfeld des Brandorts wurden weitere Brandbeschädigungen an mehreren Funk- und Sendemasten festgestellt. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.