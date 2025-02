Familiäre Streitigkeiten in einer Unterkunft für Geflüchtete

Nr. 0394

Gestern Nachmittag und Abend wurde die Polizei nach Altglienicke alarmiert. Gegen 17:10 Uhr soll es in einer Unterkunft im Quittenweg zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen den Mitgliedern zweier Familien gekommen sein, die mit fortschreitender Zeit zunehmend handgreiflicher wurden. Insgesamt waren sieben Personen beteiligt. Ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte die Auseinandersetzung mit einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 15-Jähriger seinem 36-jährigen Kontrahenten eine Stich- sowie Schnittverletzung oberhalb der rechten Brust und eine Kopfplatzwunde zufügte. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die eingesetzten Polizeikräfte beruhigten die Lage und fertigten zwölf Strafanzeigen. Gut zwei Stunden später kam es gegen 19:15 Uhr im Verlauf von erneuten Streitigkeiten beider Familien zu einer weiteren gefährlichen Körperverletzung. Dabei sprühte der bereits erwähnte 15-Jährige Reizgas in den Wohncontainer der gegnerischen Familie und verletzte dadurch drei Personen. Alle drei wurden von Rettungskräften am Ort versorgt und durch die Polizei weitere drei Strafanzeigen aufgenommen. Letztlich verhängte die Heimleitung allen Beteiligten ein Hausverbot. Die weiteren Ermittlungen dauern an.