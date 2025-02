Mutmaßlicher Drogenhändler flüchtet vor der Polizei

Nr. 0393

Ein mutmaßlicher Drogenhändler wurde gestern Nachmittag in Adlershof festgenommen, nachdem er versucht hatte, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Gegen 14:20 Uhr wollten ihn Einsatzkräfte am Adlergestell/Glienicker Weg kontrollieren, nachdem er ihnen wegen seiner Fahrweise aufgefallen war. Er flüchtete jedoch in Richtung S-Bahnhof Adlershof. Dabei wendete der Fahrer mehrmals, missachtete eine rote Ampel, fuhr mit hoher Geschwindigkeit in die Dörpfeldstraße und bog von dort aus in eine der Nebenstraßen ein. Mehrere Fußgänger und Radfahrer mussten sich in Sicherheit bringen. Die Einsatzkräfte verloren zunächst den Sichtkontakt, stellten das Auto aber kurz danach verlassen in der Radickestraße fest. Der Fahrer, ein 49 Jahre alter Mann, hatte sich derweil in einen nahegelegenen Supermarkt begeben, wo ihn die Einsatzkräfte wiedererkannten und festnahmen. Der Mann wies sich dann mit gefälschten Dokumenten aus, auch eine gültige Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Bei der staatsanwaltlich angeordneten Durchsuchung des Wagens fanden und beschlagnahmten die Einsatzkräfte mutmaßliches Kokain sowie Bargeld. Auch der Wagen wurde beschlagnahmt. Der Festgenommene musste sich im Polizeigewahrsam einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutentnahme unterziehen. Er soll nun einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls prüfen wird. Die weiteren Ermittlungen führen Fachkommissariate der Polizeidirektionen 3 (Ost) und 5 (City) sowie des Landeskriminalamtes.