Festnahme eines mutmaßlichen Autodiebes

Nr. 0392

Gestern Abend wurde ein Mann in Gropiusstadt festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte ein außer Dienst befindlicher Polizeibeamter den 54-Jährigen gegen 20:30 Uhr dabei, wie er im Friedrich-Kayßler-Weg mit einem Draht in der Hand neben einem Auto stand, bei welchem die Alarmanlage ausgelöst hatte. Der Polizeibeamte gab sich als Polizist zu erkennen und sprach den mutmaßlichen Autodieb an, woraufhin dieser flüchtete. Während der anschließenden Festnahme leistete der Mann Widerstand. Im Zuge der Festnahme soll eine unbekannt gebliebene Person am Ort erschienen sein und versucht haben, den 54-Jährigen zu befreien. Dabei sollen unbekannte Gegenstände zwischen den beiden übergeben worden sein. Die hinzugekommene Person flüchtete im Anschluss und entkam. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung konnte der 54-Jährige seinen Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).