Fahrkartenkontrolleure angegriffen

Nr. 0391

Gestern Mittag alarmierten Zeugen die Polizei zu einer Auseinandersetzung in Mitte. Gegen 12 Uhr beabsichtigten Fahrkartenkontrolleure, einen Fahrgast in der U-Bahn am U-Bahnhof Alexanderplatz zu kontrollieren. Als der Fahrgast keinen gültigen Fahrschein vorlegen konnte, verließen sie am U-Bahnhof Jannowitzbrücke gemeinsam die Bahn. Auf dem Bahnsteig verweigerte der 30-Jährige die Nennung seiner Personalien, wurde zunehmend aggressiver und versuchte sich vom Ort zu entfernen. Die Kontrolleure hielten den 30-Jährigen fest und hinderten ihn an seiner Flucht, bis sie ihn an die alarmierten Einsatzkräfte übergaben. Gegenüber einem 20-jährigen Kontrolleur soll der 30-Jährige versucht haben, ihn mit seinem Kopf zu stoßen. Es wurde niemand verletzt. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und zur Feststellung seiner Identität auf einen Polizeiabschnitt gebracht. Im Anschluss wurde er zur erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Gewahrsam gebracht und für ein Fachkommissariat eingeliefert. Gegenüber Einsatzkräften gab der 30-Jährige an, von dem 20-jährigen Kontrolleur beleidigt worden zu sein. Zu beiden Sachverhalten dauern die weiteren Ermittlungen an.