Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund

Nachdem am 7. Juni 2024 und am 3. September 2024 mehrere Fahrzeuge am Friedrich-Olbricht-Damm vor der JVA Plötzensee in Charlottenburg-Nord gebrannt hatten, bittet die Polizei Berlin erneut um Mithilfe.

Für Hinweise, gegebenenfalls auch anonym, ist ein Hinweisportal der Polizei Berlin freigeschaltet.