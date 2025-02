Brandstiftung an Bildungseinrichtung

Nr. 0384

In der vergangenen Nacht kam es zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz in Neukölln. Ein Anwohner alarmierte die Einsatzkräfte, nachdem er gegen 1 Uhr Flammen an der Eingangstür und am Schaufenster eines Bildungszentrums im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Briesestraße bemerkt hatte. Außerdem konnte der Zeuge einen mutmaßlichen Täter erkennen, der sich fluchtartig vom Ort entfernt haben soll. Polizeikräfte des Abschnitts 55, die zuerst am Brandort waren, löschten das Feuer. Ein Rollladen des Schaufensters wurde beschädigt, Haussubstanz wurde durch die Flammen nicht angegriffen. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.