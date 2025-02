Fachtagung zur Bekämpfung der organisierten Kfz-Kriminalität

Nr. 0381

Gestern und heute fand in Berlin eine Tagung der Fachdienststelle des Bereiches der organisierten Kfz-Kriminalität des Landeskriminalamtes der Polizei Berlin im Rahmen des EU-Projektes ISF LUMEN unter Schirmherrschaft des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg statt. Bei diesem Projekt handelt es sich um ein EU-finanziertes Projekt zur Bekämpfung der organisierten Eigentumskriminalität, an dem eine Vielzahl von Mitgliedsstaaten beteiligt sind. Die Fachdienststelle des Landeskriminalamtes der Polizei Berlin übernimmt in diesem Zusammenhang unter anderem die Organisation des Teilprojektes des Bereiches der organisierten Kfz-Kriminalität.

Ziel der Tagung sind ein fachlicher Austausch und die weitere Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Eigentumskriminalität, insbesondere der Kfz-Kriminalität, unter Beteiligung von Fachdienststellen aus Berlin, Brandenburg, Thüringen, Sachsen und der polnischen Polizei.

Berlin ist als Großstadt immer wieder hohen Diebstahlszahlen im Bereich der Kfz-Kriminalität ausgesetzt. In der Vergangenheit gelang es jedoch verstärkt, durch intensivierte grenzüberschreitende polizeiliche Ermittlungen gemeinsam Erfolge zur Bekämpfung der internationalen Kfz-Kriminalität zu erzielen. So konnten zum Beispiel zuvor in Deutschland entwendete Kraftfahrzeuge in sogenannten Zerlegehallen in Polen sichergestellt und auch Tatverdächtige festgenommen werden.

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter dem folgenden Link:

https://isf-lumen.polizei-bw.de.