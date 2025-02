Polizisten nach Schlägerei mit Holzlatte angegriffen

Nr. 0378

Gestern Nachmittag kam es in Kreuzberg zu einer Schlägerei mit anschließendem Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Gegen 17:30 Uhr bemerkten Einsatzkräfte etwa 15 Personen an der Reichenberger Straße, die unmittelbar an einem Ausgang des U-Bahnhofs Kottbusser Tor in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt waren. Nach Einsatz des Reizstoffsprühgeräts durch Einsatzkräfte zerstreuten sich die Kämpfenden. Ein 33-Jähriger, der mit einer Holzlatte bewaffnet war, schlug bei seiner Flucht mit ebenjener in Richtung eines Kollegen und traf ihn an der Hand. Daraufhin hinderten ihn die eingesetzten Beamten mit weiteren Sprühstößen des Reizstoffsprühgeräts an der Flucht und brachten ihn zu Boden. Bei der anschließenden Festnahme leistete er massiven Widerstand. Ein Einsatzsanitäter behandelte eine Kopfplatzwunde, die sich der 33-Jährige bereits bei der Schlägerei zugezogen hatte. Ebenso behandelte er die Hand des verletzten Polizeibeamten, welcher seinen Dienst fortsetzen konnte. Nach einer Behandlung des 33-Jährigen im Krankenhaus verbrachten ihn die Einsatzkräfte in ein Polizeigewahrsam mit dem Ziel einer Richtervorführung wegen mehrerer bereits bekannter Rohheitsdelikte am Kottbusser Tor. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).