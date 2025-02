Mann mit Messer unterwegs – Festnahme

Nr. 0377

Gestern Nachmittag meldeten Zeugen einen Mann in Friedrichshain, der mit einem Messer in der Hand wahllos Passanten angesprochen haben soll. Die Einsatzkräfte trafen den Tatverdächtigen gegen 15 Uhr in der Sonntagsstraße an und forderten ihn mit gezogener Dienstwaffe auf, sich auf den Boden zu legen und das Messer wegzulegen. Dem kam der Mann nach. Als der Tatverdächtige in den Funkwagen gebracht wurde, griff er plötzlich die Einsatzkräfte mit Tritten an und versuchte erfolglos, sich zu befreien. Ein Polizist wurde durch die Attacke am Knie verletzt und musste vom Dienst abtreten. Der 26-Jährige wurde in ein Polizeigewahrsam zur Vollstreckung eines bereits offenen Haftbefehls wegen Widerstands gegen Polizeibeamte gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.