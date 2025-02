Mann bei Hochzeitsfeier verletzt

Nr. 0375

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen einer gefährlichen Körperverletzung in den Ortsteil Wedding alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein unbekannter Tatverdächtiger gegen 19:30 Uhr bei einer Hochzeitsfeier an der Lindower Straße einem 18-Jährigen mit einem unbekannten Gegenstand eine Stichverletzung an der Schulter zugefügt haben. Anschließend flüchtete der Mann vom Tatort. Der Verletzte wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.