Stationäre Behandlung nach Verkehrsunfall

Nr. 0374

Gestern Abend ist ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Gropiusstadt verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 25-Jähriger gegen 20:10 Uhr mit einem Mitsubishi die Fritz-Erler-Allee in Richtung Lipschitzallee und bog links in die Eugen-Bolz-Kehre ab. Dabei fuhr er den 70-Jährigen an, der die Eugen-Bolz-Kehre in Richtung Lipschitzallee überquerte. Alarmierte Polizeikräfte versorgten den Fußgänger zunächst und übergaben ihn dann Rettungskräften, die ihn mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Fritz-Erler-Allee von der Lipschitzallee bis zur Goldammerstraße bis etwa 21:05 Uhr gesperrt. Die Buslinien 172 und M11 waren von der Straßensperrung betroffen. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die Ermittlungen übernommen.