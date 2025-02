Bandenmäßiger Rauschgifthandel per Post - Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt

Berlin/Brandenburg

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0373

Nach intensiven Ermittlungen vollstreckten Einsatzkräfte der Polizei Berlin heute im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin Durchsuchungsbeschlüsse wegen bandenmäßigen Rauschgifthandels an acht Adressen in Berlin und Brandenburg. Hintergrund der gegen 6 Uhr begonnenen Maßnahmen sind über das sogenannte Darknet abgewickelte Bestellungen von Betäubungsmitteln, die dann auf dem Postweg verschickt wurden. Im Rahmen der Durchsuchungen wurden verschiedene Betäubungsmittel, darunter mutmaßlich Marihuana im zweistelligen Kilobereich, Amphetamine, Ketamin, Ecstasy, Chrystal Meth und Kokain im einstelligen Kilobereich sowie zahlreiche Fentanylpflaster und eine fünfstellige Zahl von illegalen Tabletten aufgefunden und beschlagnahmt. Vier Beschuldigte im Alter von 24, 29, 31 und 52 Jahren wurden von den Einsatzkräften festgenommen. Diese sollen am morgigen Tag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Tiergarten zum Zwecke des Erlasses von Haftbefehlen vorgeführt werden. Die Ermittlungen der Polizeidirektion 4 (Süd) dauern an.