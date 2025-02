Zwei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen

Nr. 0372

Heute früh wurden zwei Männer in Schöneberg festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen überprüften Einsatzkräfte der Polizeidirektion 5 (City) gegen 3:30 Uhr einen 49-jährigen Autofahrer und seinen 47-jährigen Beifahrer auf der Kulmer Straße, nachdem dieser mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein soll. Während der Überprüfung stellten die Beamten eine Schusswaffe samt Magazin und Patronen sowie Betäubungsmittel in den Jackentaschen des Beifahrers fest. Bei der Durchsuchung des Fahrers fanden sie ein Einhandmesser und Bargeld in vierstelliger Höhe. Die anschließende Durchsuchung des Autos führte zum Auffinden von weiteren Drogen. Alle Gegenstände wurden beschlagnahmt. Die beiden Männer wurden im Anschluss an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) übergeben, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.