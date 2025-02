Nr. 0371

Bisher Unbekannte beschmierten in der vergangenen Nacht ein Parteibüro in Steglitz. Bemerkt wurde der rote Schriftzug an der Scheibe des Büros in der Albrechtstraße gegen 11:15 Uhr von einem Zeugen, der daraufhin die Polizei alarmierte. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz übernommen.